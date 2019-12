Momeni erwirbt Düsseldorfer Telekom-Sitz

Die Hamburger Momeni Gruppe hat den Düsseldorfer Sitz der Deutschen Telekom erworben. Es handelt sich um einen Bürokomplex direkt an der Königsallee in bester Lage des Central Business Districts. Verkäuferin ist eine Fondsgesellschaft der Warburg-HIH Invest. Daniel Werth, Geschäftsführer der Momeni Investment Management GmbH, zeigte sich zufrieden: „Der Erwerb dieses Bürokomplexes an dieser prominenten Stelle unterstreicht erneut unsere Investitionsstrategie, mit der wir in perspektivische Wertschöpfungspotenziale in den nachhaltig nachgefragtesten Mikrolagen der Bürometropolen investieren. Wir profitieren bei dieser Investition nicht nur von dem bestehenden, bonitätsstarken Generalmietverhältnis, sondern insbesondere auch von der nachhaltig zyklusunabhängigen Stärke der Mikrolage. Darüber hinaus sind uns der Teilmarkt und die außerordentlich positive Dynamik des Düsseldorfer Büromarktes aufgrund der seit Jahren laufenden Aktivitäten der Momeni Gruppe bestens vertraut."

