Momeni ersetzt Ex-IBM-Zentrale am Kennedydamm durch 46.000-m²-Neubau

Unweit des Düsseldorfer Kennedydamms plant die Momenti Gruppe aus Hamburg ein neues Büroobjekt. Das Projekt am Karl-Arnold-Platz umfasst einen achtgeschossigen Neubaukomplex mit insgesamt ca. 46.000 m² BGF und einer zweigeschossigen Tiefgarage. In den nächsten Monaten soll auf dem rund 11.000 m² großen Grundstück der Rückbau des Bestandsgebäudes „Deepgrey Offices“ beginnen, um Platz für den Neubau zu schaffen. Momeni hatte den Düsseldorfer Firmensitz von IBM im Jahr 2016 von Real I.S. erworben [wir berichteten].

.