Mövenpick eröffnet zweites Haus in Stuttgart

Die Accor-Premiummarke Mövenpick Hotels & Resorts hat die Eröffnung seines zweiten Hotels in Stuttgart gefeiert. Das Mövenpick Hotel Stuttgart Messe & Congress liegt in unmittelbarer Nähe zum Messegelände, zum Internationalen Congresscenter (ICS) und zum Flughafen Stuttgart.

.

Das neue Haus verfügt über 262 moderne Zimmer und Suiten, darunter auch fünf Junior-Suiten, die vom italienischen Star-Architekt und Designer Matteo Thun ausgestattet wurden. „Das Mövenpick Hotel Stuttgart Messe & Congresserfüllt nicht nur alle Vorrausetzungen eines exzellenten Business-Hotels, sondern sorgt mit seinem eleganten Design auch dafür, dass sich Gäste aus aller Welt hier wohlfühlen. Wir freuen uns darauf, erfolgreiche Veranstaltungen auszurichten und mit unserem außerordentlichen und persönlichen Service den nötigen Ausgleich zu einem langen Messetag zu schaffen“, so Jürgen Köhler, General Manager des Mövenpick Hotel Stuttgart Messe & Congress.



Für Tagungen und Veranstaltungen hält das Hotel neben sieben innovativen Meetingräumen auch einen 735 m² großen Ballsaal für bis zu 695 Personen und mit 260 m² großer Terrasse bereit. Gemeinsam mit der Tagungsfläche des benachbarten Mövenpick Hotel Stuttgart Airport wird so mit fast 2.200 m² die größte Hotel-Veranstaltungsfläche in Süddeutschland geschaffen.



„Mit seinem Fokus auf Business-Services ist das Mövenpick Hotel Stuttgart Messe & Congress die ideale Ergänzung zum benachbarten Mövenpick Hotel Stuttgart Airport und wir freuen uns sehr darauf, die gemeinsamen Synergien nutzen zu können“, so Duncan O’Rourke, COO Central Europe bei Accor.