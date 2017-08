Mönchengladbacher Großprojekte kommen in Fahrt

Den städtischen Planern steht ein „heißer Herbst“ bevor: In zahlreiche Bauvorhaben, die im Zusammenhang mit der Stadtentwicklungsstrategie „mg+ Wachsende Stadt“, dem Integrierten Handlungs- und Entwicklungskonzept (IHEK) und dem Rahmenplan Abteiberg stehen, kommt Bewegung. So steht am 17. Oktober in einer gemeinsamen Sondersitzung des Planungs- und Bauausschusses und der BV Nord das weitere Vorgehen für die städtebaulichen Planungen zum Gelände des Maria-Hilf Krankenhauses in der Mönchengladbacher Innenstadt auf der Tagesordnung. Vorgesehen ist ein Werkstattverfahren, das im kommenden Jahr abgeschlossen werden soll und an dem sich Planer und Architekten gemeinsam mit den Bürgern beteiligen. Auf dem innerstädtischen Filetstück im Bereich zwischen Aachener Straße und Viersener Straße sollen rund 300 Wohnungen entstehen, wobei der vordere denkmalgeschützte Gebäudebereich bestehen bleibt. Ende 2018 verlagert das Krankenhaus seinen Sitz an den ausgebauten Standort Franziskushaus. Baustart nach Abriss des Krankenhauses soll in zwei bis drei Jahren sein.

benfalls noch in diesem Jahr wird der Bebauungsplan-Vorentwurf für das Projekt Haus Westland gegenüber dem Mönchengladbacher Hauptbahnhof in die Politik eingebracht. Damit startet in dem für die Innenstadtentwicklung wichtigen Projekt. Das Büro KBNK Architekten aus Hamburg hatte mit seinem Entwurf „19 Häuser“ Anfang des Jahres das Rennen im zweistufigen Wettbewerbsverfahren um die Neubebauung des zentralen innerstädtischen Areals gemacht, auf dem sich heute noch das in die Jahre gekommene Haus Westland befindet. Der Entwurf sieht ein neues kleinteiliges Quartier für Wohnen, Arbeit, Freizeit, Einkaufen und Gastronomie mit 19 Einzelhäusern unterschiedlicher Fassaden und Kubaturen vor. In direkter Nachbarschaft zum Haus Westland befindet sich hinter dem Hauptbahnhof die City Ost, auf der die Stadt mit einem Investoren-Konsortium unter anderem eine attraktive Wohnbebauung an einem See vorsieht. Auch hier geht es in diesem Jahr noch in die Bauleitplanung. „Läuft alles nach Plan, sollen 2020 die ersten Kräne auf dem Areal stehen“, so Dr. Gregor Bonin, Technischer Beigeordneter. „Wir arbeiten aktuell mit Volldampf an zahlreichen Projekten, die für die Zukunftsfähigkeit unserer wachsenden Stadt von enormer Bedeutung sind. Die ganz großen Projekte befinden sich aktuell in der Planungsphase und gehen in den nächsten Jahren auf die Baustelle“, so der Beigeordnete für Planen, Bauen, Mobilität und Umwelt. „Wir bekommen die positive Dynamik in Mönchengladbach in vielen Bereichen zu spüren“, ergänzt er. So zum Beispiel auch auf dem ehemaligen 13 Hektar großen Reme-Gelände in Lürrip, auf dem 300 Wohneinheiten für Einfamilienhäuser entstehen sollen. Im kommenden Jahr erfolgt der Start für die Sanierung des Areals; 2020 folgen dann die ersten Baustraßen. Und im nächsten Jahr geht das Projekt Geroweiher in die Ausschreibung. Hier sollen die Parkplätze in eine Tiefgarage unter dem jetzigen Parkplatz verlegt werden. Dafür soll der Geroweiher zur Verbesserung des Stadtpanoramas um die Fläche des heutigen Parkplatzes erweitert werden.