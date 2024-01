Mönchengladbach: Ixocon baut 20.000 m² für Aldi

Aldi Süd rollt gemeinsam mit seinem langjährigen Partner Papp Logistics ein neues Logistikkonzept für Obst und Gemüse aus: In diesem Zuge mietete der Logistikdienstleister noch vor dem ursprünglich spekulativ angelegten Projektstart für das von Ixocon geplante Logistikzentrum Mönchengladbach III den kompletten Neubau an. Der Einzug ist mit Fertigstellung im Frühjahr 2025 geplant.

.

Der Logistikdienstleister Papp Logistics aus Ottobrunn übernimmt ab der Fertigstellung im Frühjahr 2025 für eine Festlaufzeit von 15 Jahren die kompletten rund 20.750 m² Gebäudeflächen sowie sämtliche Außenflächen. Die beiden Lagerabschnitte werden für die mieterspezifische Nutzung als Kühlhallen für die Lagerung und den Umschlag von Lebensmitteln ausgelegt. Hierfür werden unterschiedliche, individuell zwischen +2°C und +15°C temperierbare Kühlzonen eingerichtet.



Der Standort am Hamburgring 3 wird Teil des neu strukturierten Logistikkonzepts für Frischwaren des Discounters Aldi Süd, der die zentrale Bündelung und die effiziente Abwicklung des Obst- und Gemüsesortiments entlang der kompletten Lieferkette zum Ziel hat. Die Immobilie wird nach den neuesten energetischen Standards errichtet und soll eine DGNB-Zertifizierung in Gold erhalten. Die Dachfläche wird mit einer Photovoltaikanlage ausgerüstet und mittels Versickerung entwässert. Nach der Fertigstellung wird das Objekt nach aktuellem Stand in das konzerneigene Portfolio von Ixocon übernommen.



Beim Abschluss des Mietvertrages war die Bienen + Partner Immobilien GmbH vermittelnd tätig.