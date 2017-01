Das skandinavische Möbelhaus Bolia zieht in die Hannoveraner Innenstadt. Dazu hat die Marke rund 500 m² in der Schillerstraße 31 angemietet. Auf 330 m² Verkaufsfläche werden voraussichtlich ab kommendem März Einrichtungen und Accessoires angeboten. Eigentümer des Geschäftshauses in einer der Haupteinkaufsstraßen der niedersächsischen Landeshauptstadt ist ein privater Investor. JLL hat die Neuanmietung beraten und vermittelt.

