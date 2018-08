Möbelfachgeschäft Bilira eröffnet ersten Showroom in Dresden

Löbtauer Straße 44-48

©

Bilira, Produzent und Fachgeschäft für Kinder- und Jugendmöbel hat, begleitet von Aengevelt, einen geeigneten Standort für seinen bundesweit ersten Showroom gesucht und mietete dazu ein Ladenlokal mit rd. 200 m² Einzelhandelsfläche in dem Büro-/Geschäftshaus “Löbtauer Straße 44-48“ in Dresden-Friedrichstadt. Eigentümer der modernen Liegenschaft ist die Pensionskasse der Bayer AG Leverkusen, die durch die Aventus Immobilien GmbH, Ulm, vertreten wird. Mietbeginn ist im Oktober 2018.

.

„Bisher erfolgte der Vertrieb der von Bilira in Deutschland produzierten Designmöbel ausschließlich per online- und Versandhandel. Im Rahmen der Unternehmensentwicklung suchte Bilira nun für seinen ersten Showroom in Deutschland für Ausstellungs- und Verkaufszwecke einen passenden Standort in Dresden“, erläutert Kathrin Domine, Vermietungsexpertin von Aengevelt Dresden.