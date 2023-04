Modulus verkauft Nahversorgungszentrum in Soltau an Rewe

Modulus Real Estate veräußert ein Nahversorgungszentrum in der Innenstadt von Soltau an den Ankermieter Rewe. Der Lebensmitteleinzelhändler sichert sich mit der Akquisition des 7.000 m² Mietfläche umfassenden Objekts langfristig den strategisch wichtigen Standort im Herzen der Stadt im Drei-Städte-Eck zwischen Hamburg, Hannover und Bremen.

.