Modezentrum Imotex: Völkel Real Estate übernimmt das Management

Das Imotex Mode-Center in Neuss startet mit einer neuen operativen Führung in das Jahr: Seit dem 1. Januar ist die Völkel Real Estate für das Management verantwortlich und hat damit den bisherigen Verwalter Unimo abgelöst, der das Center nach dem Verkauf an die DEMIRE AG weiterhin betreut hatte. Zudem muss der Mietvertrag über 56.000 m² mit Imotex verlängert worden sein, da dieser in 2022 nur bis 2025 verlängert worden war [wir berichteten].

.

„Das Imotex stellt mit einer Mietfläche von rund 57.000 m² und 140 Mieteinheiten eine bedeutende Erweiterung unseres Portfolios dar“, so Dirk Völkel, geschäftsführender Gesellschafter von Völkel Real Estate. „Das Onboarding des Projekts läuft seit Oktober 2025 und umfasst das Centermanagement, Technische Property Management, Haustechnik, internationales Leasing, Marketing sowie Customer Service. Für Europas führendes Modezentrum im B2B-Bereich für Fast Fashion mit internationalen Mietpartnern haben wir uns zum Ziel gesetzt, den Auftritt, die Marktpräsenz und die Marktanteile des Centers nachhaltig zu stärken bzw. zu erweitern.“



„Mit dem neuen Centermanagement durch Völkel Real Estate bieten wir unseren Mietern eine noch intensivere und serviceorientiertere Betreuung und schaffen Raum für neue Ideen zur Weiterentwicklung des Imotex“, freut sich Catherine Dechant, Head of Asset Management bei der DEMIRE AG. „Gleichzeitig sind wir als Eigentümer und Vermieter näher am Objekt, stärker in operative Entscheidungen eingebunden und können Entwicklungen gemeinsam mit Völkel Real Estate schneller und gezielter steuern. Darin sehen wir einen entscheidenden Werthebel für die nachhaltige Gestaltung und Zukunftsfähigkeit des Standorts.“



Die DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG hatte das Imotex Modecenter in der Breslauer Straße 8 in 2019 von Unimo erworben [wir berichteten]. Der ehemalige Eigentümer verwaltete das Objekt bis zum Ende letzten Jahres weiter und hat das operative Geschäft jetzt an Völkel übergeben. Neben dem Wechsel des Dienstleisters muss zudem der Mietvertrag mit Imotex im letzten Jahr verlängert worden sein, denn die Modegroßhandelsplattform für Sofortware hatte für die Mietfläche über 56.000 m² in 2022 lediglich eine Mietvertragsverlängerung bis 2025 unterzeichnet [wir berichteten]. Imotex nutzt das Objekt für Verkaufs- und Lagerflächen, über 140 Show Rooms beherbergen rund 400 Kollektionen.



Das Gebäude profitiert von seiner Lage an der Stadtgrenze zu Düsseldorf. Die Straßenbahnhaltestelle Rheinpark-Center Süd befindet sich in direkter Nachbarschaft. Über die nur wenige Autominuten entfernte Autobahn A46 besteht Anschluss an den Fernverkehr.