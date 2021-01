Coty verkauft ehemaligen Firmenstandort in Linz

Der internationale Kosmetikkonzerns Coty hat seinen ehemaligen Firmenstandort an einen lokalen Investor verkauft. Vor dem Verkauf diente die Liegenschaft der bekannten Kosmetikmarke „Wella“ viele Jahre lang als Studio und Betriebsstandort. In 2019 hatte das Unternehmen sich dann aber für den Verkauf sowie die Standortverlegung nach Wien zur dort bereits bestehenden Betriebsstätte von Coty entschieden.

