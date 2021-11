Modernstes E center Nordsachsens entsteht in Eilenburg

Die Edeka Unternehmensgruppe Nordbayern-Sachsen-Thüringen setzte in der vergangenen Woche für das modernste und größte E Center Nordsachsens den ersten Spatenstich. Das Investitionsvolumen für das Neubauprojekt in der Ziegelstraße in Eilenburg liegt bei rund 12 Millionen Euro.

.

Noch ist auf dem Gelände des ehemaligen Kraftwerks, außer dem seit wenigen Tagen fertiggestellten Regenrückhaltebecken im hinteren Bereich und schwerem Baugerät, nicht viel zu entdecken. Doch mit dem offiziellen Spatenstich beginnt der Endspurt für eines der umfangreichsten Projekte der Unternehmensgruppe. „Ich freue mich sehr, dass wir, nachdem 2014 die ersten Gespräche mit der Stadt zum Vorhaben stattfanden, dieses nun auch realisieren dürfen“, so Toni Kunze, Geschäftsbereichsleiter Expansion der Edeka Unternehmensgruppe Nordbayern-Sachsen-Thüringen, der von Anfang an mit dem Projekt befasst war.



Für Ralf Worlitschek, Geschäftsbereichsleiter Vertrieb Regiebetriebe der Edeka Unternehmensgruppe Nordbayern-Sachsen-Thüringen (NST) war der Spatenstich des E centers in Nordsachsen ein Meilenstein. „Wir investieren an diesem Standort rund 12 Millionen Euro und schaffen allein im ersten Schritt rund 75 Arbeitsplätze hier direkt im Markt“, sagt Ralf Worlitschek. Auf 2.800 m² Verkaufsfläche werden hier nach der Eröffnung mehr als 25.000 Artikel des täglichen Bedarfs erhältlich sein. Im Vorkassenbereich entsteht ein 210 m² großes Café, das mit komfortablem Sitzbereich zum genussvollen Verweilen einlädt und im aktuell geplanten angegliederten 7.000 Quadratmeter umfassenden Bau- und Gartenfachmarkt wird selbst aus einem Hobbygärtner oder -handwerker in Zukunft ein Profi.



Auch für Toni Kunze war der Spatenstich heute „ein guter Tag“. „Schließlich war es ein langer Weg bis zum Bauantrag im Mai 2019 und dessen Genehmigung im November 2019. Nach der Schließung des Diska-Marktes in der Wurzener Straße im Februar 2012, ersten Gesprächen am Standort im Mai 2013 und der Schließung des Marktkaufes im September 2014 musste eine Lösung für Eilenburg und die angrenzende Region her. Es folgten Kaufanfragen und dann die Aufstellung des Bebauungsplanes. Im Februar 2016 erfolgte schließlich die Entscheidung durch den Stadtratsbeschluss für das Konzept eines großen E centers.



„Im Mai 2019 folgte der Bauantrag“, erinnert sich auch Oberbürgermeister Ralf Scheler, der das Projekt nach den entsprechenden Beschlüssen des Stadtrates mit vorantreiben wollte, um so konsequent den „baulichen Lückenschluss“ zwischen dem Stadtzentrum und Eilenburg-Ost endlich vollziehen zu können. Von da an ging alles schnell. Bereits im November 2019 konnte die Baugenehmigung erteilt werden und im März 2021 begann die Firma Süß Bau GmbH mit der Realisation des Regenrückhaltebeckens. Der offizielle Spatenstich zum E center erfolgte in Anwesenheit von Oberbürgermeister Ralf Scheler, Bauamtsleiter Philipp Zakrzewski und Heiko Leihe, Leiter Wirtschaftsförderung der Stadt Eilenburg.