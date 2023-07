Modernisierung des Philosophenturms auf Zielgerade

Die umfangreiche Modernisierung des Philosophenturms geht mit den letzten zu realisierenden Maßnahmen in die Schlussphase. Die Fertigstellung ist bis zum 30. September 2023 vorgesehen, die Sanierung der Mensa wird zum 31. Dezember 2023 abgeschlossen. Damit kann der Studienbetrieb zum Wintersemester 2023/2024 wieder aufgenommen werden. Ab Mitte Juli erfolgt die schrittweise Übergabe an die Universität Hamburg und damit der Rückumzug der Fachbereiche aus der City Nord in den Philosophenturm.

.

Das im Haushalt eingeplante Mietbudget für die Nutzerin des Gebäudes, der Universität Hamburg, wird nicht überschritten. Entstandene Kostensteigerungen werden im Rahmen des Mieter-Vermieter-Modells vom Realisierungsträger Sprinkenhof getragen und gehen nicht zulasten der Universität beziehungsweise der Behörde für Wissenschaft, Forschung, Gleichstellung und Bezirke.



„Alle Beteiligten arbeiten mit Hochdruck daran, die letzten verbliebenen Arbeiten abzuschließen, damit der Uni-Betrieb im Philosophenturm zum Wintersemester wieder losgehen kann. Wir hatten bei diesem enorm anspruchsvollen Projekt mit vielen verschiedenen Unwägbarkeiten zu kämpfen. Umso wichtiger ist es, dass wir jetzt auf den letzten Metern nochmal Vollgas geben, um Studierenden wie Lehrenden zum nächsten Semester einen frisch sanierten Philosophenturm übergeben zu können„, so Finanzsenator Dr. Andreas Dressel.



„Ich möchte allen Beteiligten, insbesondere den Mitarbeitenden der Universität Hamburg meinen Dank aussprechen, die dieses aufwändige Bauprojekt in jeder Phase konstruktiv begleitet haben. Ich freue mich, dass mit dem Philosophenturm das prominenteste Gebäude auf dem Campus von-Melle-Park der Universität Hamburg ab dem Wintersemester wieder mit Lehrenden, Studierenden und dem Verwaltungspersonal an den Start geht“, erklärt Wissenschaftssenatorin Katharina Fegebank.



Die Sanierung des Philosophenturms erfolgte mit Start des Rückbaus im Frühjahr 2019 und sollte ursprünglich zum Wintersemester 2021/2022 abgeschlossen sein. Ursächlich für die Verzögerungen waren verschiedene Faktoren: Während der Sanierungsarbeiten hatten sich beispielsweise neue Erkenntnisse über den Zustand der vorhandenen Bauwerkssubstanz ergeben, deren Auswirkungen zu Umplanungen und erhöhten Aufwendungen führten. Dies betrifft insbesondere die Dachflächen, die entgegen der ursprünglichen Planungen ebenfalls saniert werden mussten. Darüber hinaus gab es auch zusätzliche Anforderungen bei der Umsetzung denkmalpflegerischer Belange, die bei Sanierungsbeginn nicht erkennbar gewesen waren. Schlussendlich führte auch die Ukraine-Krise zu weiteren negativen Auswirkungen, die sich in gestiegenen Baupreisen, Bauzeitverzögerungen und Materiallieferschwierigkeiten niederschlugen und zu weiteren Kostennachträgen bzw. sonstigen Mehrkosten auf die Gesamtkosten ausgewirkt haben. Auch hat die anhaltende Konjunktur des Baugewerbes dazu beigetragen, dass die erforderlichen Maßnahmen nicht im vorgesehenen Zeitablauf erfolgen konnten. Das Vergabeverfahren für die Erneuerung der Küchentechnik der Mensa konnte daher erst nach mehrmaligen Ausschreibungen vergeben werden, so dass nach derzeitiger Planung dieser Bereich erst Ende 2023 fertiggestellt sein wird. Auch die Sanierung der denkmalgeschützten Hörsäle war in der ursprünglichen Planung nicht vorgesehen und konnte wegen des Fachkräftemangels im Baugewerbe nur verzögert begonnen werden. Die Höhe der Gesamtkosten steht erst nach Fertigstellung des Bauvorhabens und Abrechnung der Schlussrechnungen fest.



Der „Philosophenturm“ ist ein 14-geschossiges denkmalgeschütztes Hochhaus des Architekten Paul Seitz aus dem Jahr 1962 auf dem Campus der Universität Hamburg. Das Gebäude wurde vor der Sanierung von vier geisteswissenschaftlichen Fachbereichen der Universität Hamburg genutzt. Vor dem Umbau bot der Philosophenturm Platz für rund 2.500 Studierende und rund 500 Universitäts-Arbeitsplätze. Das Gebäude war nach baulicher, technischer Bewertung mit wesentlichen Mängeln deutlich in die Jahre gekommen und es bestand vor allem seitens des Brandschutzes dringender Handlungsbedarf. Ab dem 1. August 2017 erfolgte der schrittweise Umzug des universitären Betriebes in die City Nord und die Planungen für die dringend nötigen Sanierungsarbeiten begannen. Die Revitalisierung umfasst u.a. extensive Brandschutzmaßnahmen, einen Neubauteil im vorherigen Innenhof der Anlage, die Sanierung der in die Jahre gekommenen Mensa, Hörsälen, Büroflächen sowie den Austausch der Gebäudetechnik inkl. der Aufzüge. Ein künftiges Highlight bildet die neue, barrierefreie Zentralbibliothek über mehrere Stockwerke, wo vorher fünf Einzelbibliotheken verteilt waren. Die Realisierung dieser Maßnahmen zum Erhalt des Philosophenturms, der ein bedeutender Bestandteil des denkmalgeschützten Ensembles Von-Melle-Park/Uni-Campus ist, wird im Auftrag der BWFGB im Mieter-Vermieter-Modell durch die Sprinkenhof GmbH realisiert.