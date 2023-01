Moderne Gewerbefläche zur Café-Nutzung in Winterhude vermietet

Im Stadtparkquartier im Herzen von Winterhude in unmittelbarer Nähe zum Hamburger Stadtpark hat Wittlinger & Co am 12.12.2022 eine Einzelhandelsfläche an die Kaffeerei Rösterei GmbH vermittelt. Im Frühjahr 2023 soll am Standort ein Café eröffnet werden.

.

Die moderne Gewerbemietfläche befindet sich im Stadtparktower auf dem Gelände des ehemaligen Güterbahnhofs Barmbek und verteilt sich auf insgesamt ca. 136 m² im Erdgeschoss. Nach Abschluss des Mietvertrags wird die Fläche am Alten Güterbahnhof 1 nun nach Mieterwunsch ausgebaut und damit der Grundstein für ein erfolgreiches und langfristiges Mietverhältnis gelegt.



Wittlinger & Co hat sowohl den Mieter als auch den Vermieter während des Vermietungsprozesses bis hin zum Mietvertragsabschluss begleitet und beraten.