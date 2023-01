Modelabel Ono Koon eröffnet Pop-up-Store in Hanauer Innenstadt

Am heutigen 6. Januar eröffnet das seit mehr als 25 Jahren agierende Modelabel Ono Koon einen Pop-up-Store in der Hanauer Innenstadt. Die Fläche befindet sich in einem von zwei neuen Pop-up-Stores, die die Hanau Marketing GmbH (HMG) im Rahmen des Stadtentwicklungsprogramms Hanau aufladen neu angemietet hat.

