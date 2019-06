Modelabel Olymp kommt in die Frankfurter Kaiserstraße

Das inhabergeführte Modeunternehmen Olymp Bezner KG wird in der Frankfurter City einen Store eröffnen und mietete dafür rund 110 m²in der Kaiserstraße 13. Die Retail-Berater von BNP Paribas Real Estate vermittelten die neue Fläche an den Bekleidungsspezialisten, der derzeit noch in der Schillerstraße eine Filiale betreibt. Der Umzug in den neuen Laden ist für den Spätsommer geplant. Zurzeit wird die Fläche noch von MAC Cosmetics genutzt, Eigentümer ist ein privater Investor.

