Das belgische Modelabel Caroline Biss hat für seinen zweiten deutschen Store in der Kölner Mittelstraße 5 rund 150 m² Einzelhandelsfläche gemietet. Vormieter der Fläche ist 7 for all Mankind, Vermieter ein privater Eigentümer. Die Eröffnung des Shops erfolgte Anfang August. Colliers International, die bereits den ersten Shop in der Grabenstraße 10 vermittelt hatten, war auch bei dieser Anmietung für Caroline Biss beratend tätig.

