Modekette Orsay schließt alle deutschen Fillialen

Die Modekette Orsay ist bald Geschichte: die Corona-Pandemie und der Ukraine-Krieg haben dem Filialisten stark zugesetzt. Statt der angekündigten 67 Stores, werden jetzt bis Ende Juni alle verbliebenen 130 deutschen geschlossen, die 51 österreichischen Filialen sind bereits zu.

Die Situation für das Unternehmen spitzte sich seit 2020 immer weiter zu. Erst wurden sämtliche Schweizer-Filialen geschlossen, dann wurden hierzulande Corona-Hilfen beantragt und ein Schutzfirm musste her, um sich neu aufzustellen. Es folgte hierzulande die Ankündigung über das Aus von 79 deutschen Stores, der schließlich die Kündigungen der Mietverträge im März mit Stichtag Ende Juni folgten.



Neben den deutschen Stores schließt der Fast-Fashion-Anbieter mit Sitz im baden-württembergischen Willstätt auch alle 130 Geschäfte in Polen. Die Modekette gehörte bis zum Frühjahr zur französischen Mulliez-Gruppe, die die Textilmarke laut Brancheninformationen aber bereits im April an Gordon Brothers verkauft hat. Zur Mulliez-Familie gehört auch Pimkie, für die die Gruppe aktuell auch nach einem Käufer sucht.