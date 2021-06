Modeagentur mietet Showroom unweit des Düsseldorfer Kennedydamms

Die Agenturen Bitterroff werden am 1. Juli 2021 im Erdgeschoss der Immobilie in der Kaiserwerther Straße 183 Büro- und Showroom-Flächen von ca. 330 m² beziehen. Die sechsgeschossige Liegenschaft befindet sich in der Düsseldorfer Büromarktzone Kennedydamm und umfasst eine Gesamtfläche von ca. 7.600 m². Zu den Mietern zählen insbesondere Unternehmen aus der Modebranche. Der neue Mieter wurde während des gesamten Vermittlungsprozesses umfänglich von Savills beraten.

.

„Die Immobilie befindet sich in unmittelbarer Nähe zum bisherigen Standort der Agenturen Bitterroff, die hier insbesondere das lebendige Umfeld mit namhaften Mietern aus der Modebranche zu schätzen wissen. Das Herzstück der neuen Flächen bildet der Showroom, der nun mehr Raum für die Präsentation exklusiver Kollektionen bietet“, so Sebastian Renke, Director und Teamleader Office Agency bei Savills in Düsseldorf. Die Agenturen Bitterroff waren bisher in der Kaiserwerther Straße 198 anzutreffen.