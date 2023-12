Moabiter Kinderhof feiert Richtfest

Der Moabiter Kinderhof in der Seydlitzstraße 12 in Berlin-Moabit feierte gestern Richtfest für den Ersatzneubau.

.

Das inzwischen abgerissene Gebäude in der Seydlitzstraße 12 hatte früher einmal den Zweck Arbeiterinnen und Arbeiter, die für die Pflege des Fritz-Schloss-Parks verantwortlich waren, zu beherbergen. In der Folge wurde daraus eine Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtung, genauer gesagt ein pädagogisch betreuter Spielplatz. Die Räumlichkeiten konnten dabei nie den pädagogischen und energetischen Ansprüchen an eine moderne Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtung genügen oder Platz für weitere Aktivitäten der Nachbarschaft bieten. Zudem war das Gebäude auch für Besuchende des Parks kein Blickfang. All das ändert sich mit dem Ersatzneubau. Auf 311 m² Grundfläche des Gebäudes erwartet die Besuchenden nach geplanter Fertigstellung im kommenden Jahr moderne, intelligent zugeschnittene und angeordnete Räume. Doch nicht nur das Gebäude selbst, auch die Außenanlagen erfahren neues Leben. Hierfür findet am 14.12.2023 um 15 Uhr das Richtfest statt.



Das Vorhaben in Höhe von 3,8 Millionen Euro wird finanziert durch Mittel der Zukunftsinitiative Stadtteil II (ZIS II) - Programm Sozialer Zusammenhalt Stadt – Baufonds der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen und Eigenmitteln des Bezirkes.



„Der Neubau des Moabiter Kinder-Hof ist ein erfreuliches Beispiel für die gelungene Zusammenarbeit zwischen der Senatsverwaltung, dem Bezirk und lokalen Akteuren. Die Förderung von wichtiger sozialer Infrastruktur ist ein zentraler Bestandteil unseres Programms Sozialer Zusammenhalt, das darauf abzielt, das Leben in den Quartieren zu bereichern. Ich danke allen Beteiligten, die dazu beigetragen haben, dieses Projekt umzusetzen", erklärt Stephan Machulik, Staatssekretär für Wohnen und Mieterschutz.