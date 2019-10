Das MMA Spirit wird seinen Sitz in der Main-Metropole beibehalten. Seit 2010 bietet das exklusive Studio im Frankfurter Ostend auf rund 1.500 m² Kampfsport de luxe, Fitness- und Krafttraining, Physiotherapie, sowie Wellness in Form von Sauna, Massagen und Solarium an. Nun hat Betreiber Niels Schlae

[…]