MLP treibt Business Park Schalke planmäßig voran

Die MLP Group verkündet den Abschluss der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit an der Bauleitplanung zum neuen Business Park Schalke. Am 28. Juli veranstaltete der Entwickler zudem ein Familien- und Nachbarschaftsfest, mit dem über das geplante Projekt auf dem ehemaligen Thyssen-Draht-Areal informiert wurde. Im nächsten Schritt wird nun ein Durchführungsvertrag erarbeitet.

