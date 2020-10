MLP plant 18.000-m²-Gewerbepark in Ludwigsfelde bei Berlin

Die polnische MLP Group hat in Ludwigsfelde bei Berlin ein 50.000 m² große Grundstück von einem anonymen Verkäufer zu einem nicht näher genannten Preis erworben und plant auf dem Gelände die Errichtung eines Gewerbe- und Logistikparks mit einer Gesamtmietfläche von fast 18.000 m². Am 2. Oktober erfolgte der Spatenstich, bereits im zweiten Quartal 2021 können die flexiblen Light-Industrial-Flächen des „MLP Business Park Berlin-Ludwigsfelde“ bezogen werden. Die Lager- und Büroflächen entstehen in vier Hallen und sind in Einheiten ab 750 m² verfügbar. Die Immobiliendienstleister CBRE und JLL sind exklusive mit der Vermittlung der entstehenden Flächen mandatiert.

