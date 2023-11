MLP Group verzeichnet kontinuierliches Wachstum

Die MLP Group hat ihre Geschäftszahlen für die ersten drei Quartale 2023 veröffentlich, die ein kontinuierliches Wachstum aufzeigen. Das Unternehmen erreichte ein Betriebsergebnis von 58,7 Mio. Euro, was einem Vorjahresplus von 40 % entspricht. Auch das operative Ergebnis (FFO) liegt mit 16,0 Mio. Euro 18 % über dem Vorjahresniveau.

.

„Trotz eines schwierigen wirtschaftlichen Umfelds, das von geopolitischen Herausforderungen geprägt ist, haben wir unsere strategischen Ziele erreicht und ein stabiles Mieterportfolio gewahrt. Unser strategischer Fokus auf Wachstum hat sich sowohl auf operativer als auch auf finanzieller Ebene positiv ausgewirkt. Unser Betriebsergebnis und das operative Ergebnis (Funds from Operations – FFO) haben sich durch die Fertigstellung neuer Projekte kontinuierlich verbessert. Neue Flächen werden vor allem von Unternehmen aus dem Bereich Light Industrial nachgefragt, die tendenziell längerfristige Verträge abschließen. Dieser Trend zeigt sich in den neuen Verträgen, die wir in diesem Jahr unterzeichnet haben. Die durchschnittliche Mietdauer liegt dabei weit über 10 Jahre. Gleichzeitig wurde durch das rasche Wachstum der Last-Mile-Logistik in Verbindung mit unserem konservativen Ansatz bei der Mieterauswahl die operative Stabilität gestärkt. Diese strategische Ausrichtung spiegelt sich auch in unserem Fokus auf die Bereitstellung neuer Flächen in den wichtigen Logistikimmobilienmärkten Polen und Deutschland wider, die bei den Unternehmen gefragt sind und in denen wir eine etablierte und starke Position mit weiterem Wachstumspotenzial einnehmen“, sagt Radosław T. Krochta, Vorstandsvorsitzender der MLP Group S.A.



Die anhaltend hohe Nachfrage nach Logistik- und Gewerbeflächen hat in Verbindung mit einem begrenzten Angebot zu einem Anstieg der Mieten geführt. Im dritten Quartal 2023 verzeichnete die MLP Group ein Mietwachstum von 10,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.



Der Entwickler plant weiterhin die Realisierung neuer Projekte in seinem Heimatmarkt Polen als auch in den anderen Märkten, dabei vor allem in Deutschland. „Unser strategischer Fokus liegt vor allem auf dem deutschen Markt, der für unsere Expansionspläne eine zentrale Rolle spielt. An der Grenze zwischen Polen und Deutschland finden wir gute Bedingungen vor, was sich auch in einer konstant hohen Nachfrage nach Logistik- und Gewerbeflächen niederschlägt. Auch zeigt sich die deutsche Wirtschaft nach wie vor widerstandsfähig gegenüber geopolitischen Risiken. Entsprechend unserer Expansionspläne stehen wir daher mit MLP Spreenhagen [wir berichteten] kurz vor dem Start eines zweiten Projekts in der Nähe von Berlin. Darüber hinaus werden wir in Kürze mit dem Bau unseres ersten urbanen Gewerbeparks in Österreich, dem MLP Business Park Wien, beginnen [wir berichteten]. Wir verfügen zudem über eine gut gefüllte Pipeline mit mehreren Projekten, die in den kommenden Monaten anlaufen werden. Darunter die Entwicklungen in Idstein und Gelsenkirchen und der Ankauf weiterer Grundstücke in Hessen und Nordrhein-Westfalen sowie auf dem heimischen Markt in Zgorzelec, Poznań und Łódź“, sagt Radosław T. Krochta.



Das Unternehmen verfügt über eine solide Finanzlage. Die finanzielle Stabilität wurde in diesem Jahr durch einen Kredit der Aareal Bank in Höhe von 63,5 Mio. Euro weiter gestärkt. Darüber hinaus wurden Anleihen im Wert von 29 Mio. Euro auf den Markt gebracht. Der Entwickler ist damit gut für die aktuellen Herausforderungen aufgestellt. Alle Mietverträge unterliegen einer Indexierung nach dem Verbraucherpreisindex für Euro ohne Obergrenze (Indexierung einmal pro Jahr im Februar). Alle Mieten sind zugleich in Euro angegeben oder werden direkt in Euro ausgedrückt, was unser Währungsrisiko reduziert.



Im Rahmen ihrer Build & Hold-Strategie hält die MLP Group fertiggestellte Parks in ihrem Portfolio und verwaltet sie. Alle Projekte zeichnen sich durch attraktive Standorte, die Anwendung von Built-to-Suit-Lösungen und die Betreuung der Mieter über die gesamte Mietdauer aus.