MLP Group steigert Ergebnis um 52%

Die MLP Group hat ihr Betriebsergebnis im ersten Halbjahr 2023 gegenüber dem Vorjahr um +52 % auf 40,3 Mio. Euro steigern können. Das operative Ergebnis (Funds from Operations - FFO) beläuft sich auf 12,6 Mio. Euro, was einem Plus von +58 % gegenüber dem ersten Halbjahr 2022 entspricht.

.

„Im ersten Halbjahr 2023 haben wir uns angesichts der unsicheren Wirtschaftslage konservativ verhalten. Trotz des schwierigen wirtschaftlichen Umfelds haben wir hervorragende Ergebnisse erzielt, sowohl aus operativer als auch aus finanzieller Sicht, angetrieben durch eine starke Vermietungsleistung in ganz Europa. Wir haben die Erlöse und das operative Ergebnis (Funds from Operations - FFO) in der ersten Jahreshälfte um mehr als 50 Prozent gesteigert - ein für uns sehr wichtiger Indikator, der das immense Potenzial und die operative Stabilität der MLP Group belegt. Der Wert unserer Anlageobjekte erreichte 963,1 Mio. Euro, das ist ein Plus von zwei Prozent gegenüber dem 31. Dezember 2022. Wir haben aber auch festgestellt, dass die Nutzer länger brauchen, um endgültige Entscheidungen zu treffen - die Mehrheit der Abschlüsse wird daher im dritten und vierten Quartal 2023 erfolgen“, sagt Radosław T. Krochta, Vorstandsvorsitzender der MLP Group S.A.



Das bestehende Portfolio des Unternehmens umfasst aktuell 21 Parks in Europa Strategisches Ziel bleibt es, das Portfolio durch die kontinuierliche Entwicklung von Logistik- und urbanen Gewerbe-Parks zu erweitern. Die im ersten Halbjahr 2023 abgeschlossenen oder bis September 2023 in der Unterzeichnung befindlichen Mietverträge umfassen eine Fläche von insgesamt ca. 161.000 m². Nachdem die Nutzer aktuell mehr Zeit für endgültige Entscheidungen benötigen, werden die meisten Verträge voraussichtlich im dritten und vierten Quartal 2023 abgeschlossen. Der Industrie- und Logistiksektor in Europa profitiert von strukturellen Nachfragetreibern wie der Notwendigkeit, die Lieferketten weiter zu verbessern, und dem steigenden Interesse an Nearshoring- und Friendshoring-Projekten.



„Die Nachfrage nach Flächen ist in allen Märkten, in denen wir tätig sind, hoch. Wir sehen allerdings eine starke Nachfrage von Unternehmen aus dem Light Industrial-Segment, die den Friendshoring- und Nearshoring-Trend widerspiegelt, der auch im Einklang mit unserer Strategie steht. Denn wir stocken unsere Flächen kontinuierlich auf. In der vergangenen Periode haben wir das Expansionspotenzial der polnischen Parks MLP Poznań West und MLP Pruszków II erhöht. Zudem sind wir dabei, Grundstücke für Projekte in der Nähe von Berlin, Deutschland, und in Bieruń, Polen, zu erwerben, und gehen davon aus, diese Transaktionen in naher Zukunft abschließen zu können. In der zweiten Jahreshälfte werden wir neben einer Reihe von Projekten in Polen und Deutschland auch City-Logistik-Projekte in Poznań und Łodź, beide Polen, sowie in Wien, Österreich, in Angriff nehmen. In Deutschland setzen wir unsere Expansion fort, die durch ein stetiges Wachstum unseres Projektportfolios gekennzeichnet ist. Wir planen, unsere Präsenz im Ruhrgebiet, in Brandenburg und in Hessen zu stärken und auszubauen. Die weitere Entwicklung auf dem deutschen Markt ist ein zentraler Punkt unserer Strategie. Im Jahr 2023 werden sich die Investitionen auf ca. 100 bis 150 Mio. Euro belaufen, wovon ca. 30 Prozent auf den Erwerb neuer Grundstücke entfallen werden. Für das gesamte Jahr planen wir die Anmietung von ca. 200.000 bis 300.000 m² neuer Flächen“, fügt Radosław T. Krochta hinzu.