Zweigeschossiges Konzept
MLP Group kündigt ersten Business Park in Süddeutschland an
Die MLP Group baut spekulativ in Bayern. In Neufahrn bei Freising wird der Enwickler mit dem MLP Business Park München erstmals ein Multi-User-Gewerbepark mit zweigeschossiger Nutzung entwickeln. Das Projekt reagiert auf die Flächenknappheit im Raum München und kombiniert klassische Logistiknutzungen im Erdgeschoss mit flexiblen Flächen für Technologie, Produktion und Start-ups im Obergeschoss.
Die MLP Group realisiert im bayerischen Neufahrn bei Freising erstmalig eine Immobilie, die ein Nutzungskonzept auf zwei Etagen vorsieht. Der MLP Business Park München wird spekulativ errichtet und verfügt nach Fertigstellung über eine Gesamtnutzfläche von ca. 42.800 m². Davon entfallen etwa 34.000 m² auf Hallen-, 4.100 m² auf Mezzanin- und 4.700 m² auf Büroflächen. Während die Flächen im Erdgeschoss auf die Bedürfnisse von Unternehmen aus den Bereichen Value Added Services, Lager und Produktion ausgerichtet sind, eignen sich die Flächen im Obergeschoss für einen breiten Nutzermix, bestehend aus Technologie- und Pharmaunternehmen, Produktionsbetrieben, Start-ups sowie kleinen und mittleren Unternehmen (KMU). Die Andienung im Erdgeschoss ist für Lkw ausgelegt, die Hallenflächen im Obergeschoss können sowohl mit Pkw als auch mit Lkw bis 7,5 t direkt angefahren werden.
Mit dem neuen Multi-User-Park entwickelt die MLP Group ihr erstes Projekt in Bayern. Die Immobilie entsteht auf einem rund 44.500 m² großen Grundstück in Neufahrn bei Freising und überzeugt durch ihre hervorragende Lage. In unmittelbarer Nähe zur Autobahn A92 bietet der Standort eine schnelle Anbindung an den Wirtschaftsraum München, der rund 20 km südlich liegt. Auch der 5 km entfernte Flughafen München ist in weniger als 10 Autominuten erreichbar. Ergänzend ist im unmittelbaren Umfeld ein S-Bahn-Anschluss geplant, der die Standortqualität langfristig weiter stärkt.
„Das Projekt MLP Business Park München ist das Ergebnis einer guten und partnerschaftlichen Abstimmung zwischen allen Beteiligten. Trotz anspruchsvoller Rahmenbedingungen – insbesondere im Hinblick auf städtebauliche Gestaltung, Flächenausnutzung und -effizienz, Entwässerung, Verkehre und Bepflanzung – konnten tragfähige Lösungen erarbeitet werden. Wir begrüßen die Entwicklung, da sie einen wichtigen Beitrag zur Entspannung der bestehenden Flächenknappheit leistet und zugleich zeigt, wie durch konstruktive Zusammenarbeit zukunftsfähige Projekte realisiert werden können“, sagt Dipl.-Ing. Michael Schöfer, Bauamtsleiter der Gemeinde Neufahrn bei Freising.
„In Märkten wie München ist die Verfügbarkeit von Grundstücken eine der zentralen Herausforderungen für weitere Entwicklungen. Wenn wir an diesen Standorten weiter wachsen wollen, müssen wir die Planung und Entwicklung von Logistik- und Gewerbeflächen neu denken. Mehrgeschossige Konzepte sind dabei eine hervorragende Lösung: Sie ermöglichen eine effizientere Flächennutzung und schaffen gleichzeitig hochwertige, moderne Immobilien, die den Anforderungen des Marktes gerecht werden“, sagt Radosław T. Krochta, Vorstandsvorsitzender der MLP Group S.A.
Bei der Errichtung des Parks strebt die MLP Group eine Zertifizierung nach dem DGNB-Gold-Standard an. Dafür setzt der Entwickler zahlreiche Nachhaltigkeitsmaßnahmen um. Darunter die Installation einer Photovoltaikanlage, die den Mietern die Möglichkeit zur Eigenstromnutzung bietet, Dach- und Fassadenbegrünung, ein hoher Tageslichtanteil sowie eine fossilfreie Beheizung mittels Wärmepumpen. Die Lagerflächen im Erdgeschoss werden gemäß AwSV-Anforderungen (Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen) realisiert und sind für die Lagerung von Waren der Wassergefährdungsklasse WGK 3 geeignet. Zum Projekt gehört außerdem ein öffentlich nutzbares Parkhaus mit Fassadenbegrünung und Ladestationen für Elektrofahrzeuge.
„Mit unserem ersten Projekt in der Region München betreten wir einen stark umkämpften Markt. Umso mehr freut es uns, dass wir bereits in dieser frühen Phase auf eine hohe Nachfrage stoßen und zahlreiche Anfragen für die Mietflächen verzeichnen. Der geplante doppelgeschossige Bau unterstreicht unseren Anspruch, in urbanen Lagen flächeneffiziente Lösungen zur Verfügung zu stellen. In einem Umfeld mit begrenzter Flächenverfügbarkeit – wie in München – bieten wir damit ein Konzept, das den Anforderungen von Nutzern an Lage, Funktionalität und Nachhaltigkeit gerecht wird“, sagt Martin Birkert, Chief Country Officer Germany bei der MLP Group.
Die MLP Group erhielt Ende Februar 2026 den finalen Satzungsbeschluss, welcher den Weg für den Bau des MLP Business Park München ebnet. Der Baubeginn ist für Ende 2026 vorgesehen. Vermittelt wurde das Grundstück durch den Immobilienmakler Manfred Jenschke in Zusammenarbeit mit Immolox.