MLP Group kündigt ersten Business Park in Süddeutschland an

Die MLP Group baut spekulativ in Bayern. In Neufahrn bei Freising wird der Enwickler mit dem MLP Business Park München erstmals ein Multi-User-Gewerbepark mit zweigeschossiger Nutzung entwickeln. Das Projekt reagiert auf die Flächenknappheit im Raum München und kombiniert klassische Logistiknutzungen im Erdgeschoss mit flexiblen Flächen für Technologie, Produktion und Start-ups im Obergeschoss.

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