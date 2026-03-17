MLP Group knackt Vermietungsrekord – Logistikboom treibt Gewinn auf Allzeithoch

Die MLP Group meldet für 2025 ein historisches Vermietungsergebnis und deutlich steigende Kennzahlen. Getrieben von hoher Nachfrage nach Logistikflächen wächst der Entwickler kräftig – und sichert sich bereits jetzt eine solide Basis für weiteres Umsatzwachstum.

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Die MLP Group hat 2025 mit rund 371.000 m² vermieteter Fläche ein Rekordergebnis erzielt. Die hohe Nachfrage – sowohl von neuen als auch bestehenden Mietern – sorgte für kräftige Zuwächse bei Umsatz und Ergebnis. Insgesamt wurden 39 neue Mieter gewonnen, während Bestandskunden rund 40 % der Flächennachfrage ausmachten. Besonders dynamisch entwickelte sich das vierte Quartal, in dem mehr als die Hälfte der Jahresvermietungen abgeschlossen wurde. Die Leerstandsquote blieb unter 5 % und sicherte eine hohe Auslastung des Portfolios. Die abgeschlossenen Verträge bilden zugleich die Grundlage für ein erwartetes Umsatzwachstum von rund 21 % im Jahr 2026.



„Logistikimmobilien werden zunehmend als Teil der kritischen Infrastruktur wahrgenommen. Das Rekordergebnis an Mietabschlüssen im letzten Jahr führte zu den besten Finanzergebnissen unserer Unternehmensgeschichte – sowohl beim Umsatz als auch beim Nettogewinn. Die im Jahr 2025 abgeschlossenen Mietverträge sichern uns für 2026 eine Umsatzwachstumsbasis von rund 21 %. Im Laufe des vergangenen Jahres hielten wir die Leerstandsquote unter 5 %, wodurch nahezu alle Objekte vollständig zur Ertragsgenerierung beitrugen, und eine stabile Umsatzkontinuität gewährleistet wurde. Ein weiteres positives Signal für die kommenden Quartale ist die hohe Vermietungsdynamik zu Beginn des Jahres 2026: Im ersten Quartal vermieteten wir 53.535 m², ein Plus von 135 %, was in einer annualisierten Miete von 3,7 Mio. Euro resultiert, ebenfalls ein Zuwachs von 178 %“, sagt Radosław T. Krochta, Vorstandsvorsitzender der MLP Group S.A.



Die starke Vermietungsleistung wirkte sich direkt auf die Finanzkennzahlen aus: Die Umsatzerlöse stiegen um 15 % auf 99,2 Mio. Euro, das EBITDA auf 49,8 Mio. Euro. Der Nettogewinn legte um 25 % auf 108,3 Mio. Euro zu. Parallel erhöhte sich der Net Asset Value auf 756,4 Mio. Euro, während der Gross Asset Value auf 1,56 Mrd. Euro anwuchs.



Auch operativ setzt das Unternehmen auf Expansion: Ende 2025 befanden sich mehr als 324.000 m² in Bau, davon über die Hälfte bereits vorvermietet. Für 2026 plant MLP die Fertigstellung von 250.000 bis 300.000 m² neuer Flächen.