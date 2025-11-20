MLP Group erreicht Doppelmeilenstein im Business Park Idstein

Die MLP Group treibt die Entwicklung des MLP Business Park Idstein in der Metropolregion Rhein-Main weiter voran und darf sich über zwei erreichte Meilensteine freuen. Parallel zur öffentlichen Bekanntmachung des Satzungsbeschlusses zum Bebauungsplan durch die Stadt Idstein hat der Entwickler erfolgreich den Bauantrag eingereicht.

