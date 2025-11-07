MLP fokussiert Immobiliengeschäft und hebt Mittelfristziel

Die MLP Gruppe richtet ihr Tochterunternehmen Deutschland.Immobilien neu aus: Künftig liegt der Fokus auf der Immobilienvermittlung. Entwicklungsprojekte werden nicht weiterverfolgt. Zugleich wird das Mittelfristziel für das EBIT erhöht, die Prognose für 2025 jedoch gesenkt.

.

Die Deutschland.Immobilien (DI) soll künftig risikoärmer aufgestellt werden. Im Zuge der Geschäftsfokussierung wird DI zukünftig keine neuen Immobilienentwicklungsprojekte mehr aufsetzen, bei denen sie selbst für die Bauausführung zuständig ist. Bestehende Immobilienentwicklungsprojekte sollen zu Ende geführt werden. Mit diesem Schritt sinkt erwartbar die Risikobelastung im DI-Geschäftsmodell deutlich. Der Schritt ermöglicht es der DI zugleich, bestehende personelle Ressourcen nun für die Fertigstellung der noch laufenden Projekte zu bündeln bzw. für die weiteren Geschäftsaktivitäten einzusetzen.



Die DI wird weiterhin Konzeptionen für beispielsweise Bauträger, Generalunternehmer und den institutionellen Absatzmarkt erstellen – also als Dienstleister den Erschließungsprozess eines Immobilienprojekts komplett vorbereiten. Diese sind anschließend für die Bauausführung verantwortlich.



Angesichts eines ansonsten dynamisch wachsenden Geschäfts in der gesamten MLP Gruppe erhöht der Konzern seine für Ende 2028 ausgegebene Mittelfristplanung auf nunmehr 140 bis 155 Millionen Euro EBIT – zuvor lag diese bei 140 bis 150 Millionen Euro EBIT. MLP hat heute zudem über die Senkung der EBIT-Prognose für das Geschäftsjahr 2025 für den MLP Konzern in einer Ad-hoc-Mitteilung berichtet.



Die angepasste EBIT-Prognose der MLP Gruppe für 2025 beläuft sich auf 90 bis 100 Millionen Euro. Zuvor lag sie bei 100 bis 110 Millionen Euro. Die Anpassung erfolgte trotz eines starken dritten Quartals 2025, in dem das EBIT der MLP Gruppe mit 18,3 Millionen Euro über dem guten Vorjahresvergleichszeitraum (17,8 Millionen Euro) lag.