MLP expandiert mit Peter Falb in Österreich

Peter Falb

© MLP Group

Peter Falb leitet in der Position des Commercial Directors zukünftig die Expansion der MLP Group an dem für das Unternehmen bedeutenden österreichischen Logistikimmobilienmarkt. Falbs Fokus wird auf dem MLP Business Park Wien und weiteren Projekten in der Alpenrepublik liegen.

.

Österreich gilt als wichtige Säule in der Wachstumsstrategie der MLP Group. Wie das Unternehmen, das auf ein sehr erfolgreiches erstes Halbjahr zurückblickt [wir berichteten], mitteilt, will es mindestens 50 Prozent seines Projektportfolios in den DACH-Ländern ansiedeln. Das erste Projekt, das der Projektentwickler an der Donau entwickelt, ist der MLP Business Park Wien, ein moderner Logistik- und Büroflächenkomplex, der aus vier Gebäuden mit einer Gesamtfläche von rund 50.000 m² besteht. Mit seiner verkehrsgünstigen Lage, nur 13 km vom Stadtzentrum Wiens entfernt, und der optimalen Anbindung an die S2 soll er die wachsende Nachfrage nach urbanen Logistik- und Gewerbeflächen für die Logistik der letzten Meile bedienen. Das gesamte Projekt soll nach dem System der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB) zertifiziert werden.



Peter Falb ist ein erfahrener Manager, dessen Karriere sich über zwei Jahrzehnte erstreckt. Er hat für zahlreiche Unternehmen gearbeitet, die in den Bereichen Immobilienentwicklung, Finanzierung und Management von Logistik-, Büro- und Einzelhandelsimmobilien tätig sind. Während seiner Tätigkeit für die Eyemaxx Real Estate AG war er für deren Logistikimmobilienprojekte in Deutschland und Serbien sowie für Einzelhandelsprojekte in der Tschechischen Republik und Polen verantwortlich. Darüber hinaus war er im Asset Management der CA Immobilien Anlagen AG tätig, wo er für das ungarische und polnische Portfolio des Unternehmens verantwortlich war. Er schloss sein Studium der Betriebswirtschaftslehre an der Wirtschaftsuniversität Wien ab und absolvierte anschließend ein Postgraduiertenstudium in Immobilienmanagement und -bewertung an der Technischen Universität Wien.



„Nach dem erfolgreichen Einstieg in den deutschen Markt haben wir Österreich als neue Erweiterung unseres Portfolios ins Visier genommen. Der Standort ist einzigartig auf der europäischen Landkarte für Logistikimmobilien, denn seine zentrale Lage im Herzen Europas stellt einen großen Vorteil dar und macht ihn zu einem Drehkreuz mit kurzen Entfernungen in alle Richtungen. Auch in Polen beobachten wir in jüngster Zeit eine verstärkte Mieternachfrage nach modernen, stadtnahen Logistik- und Gewerbeflächen, die auf die Bedürfnisse von Online- und traditionellem Handel oder Light Industrial-Betrieben zugeschnitten sind. Der MLP Business Park Wien liefert als moderner Gewerbe-Park, der nach strengen Umweltauflagen entwickelt wird, eine Antwort auf diese Nachfrage. Er ist allerdings nur der erste Schritt unserer Expansion auf dem österreichischen Markt – weitere Projekte sind in der Pipeline, um unser Standbein zu festigen. Ich bin überzeugt, dass Peter Falb als Manager mit viel Erfahrung und großer Kenntnis des lokalen Marktes unsere strategischen Wachstumspläne für diesen Teil Europas erfolgreich umsetzen wird“, sagt Agnieszka Góźdź, Chief Development Officer bei der MLP Group.