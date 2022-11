MLP erzielt Nettogewinn von über 112 Mio. Euro

Die finanzielle Lage der MLP Group ist nach wie vor gut. Dies ergeben die Zahlen für die ersten drei Quartale bis zum 30. September 2022. Der Nettoinventarwert (NAV) des Projektentwicklers beläuft sich auf über 498,5 Mio. Euro (2,4 Mrd. PLN).

.

Dies entspricht einem Plus von 33 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Der Wert der als Finanzinvestition gehaltenen Immobilien stieg ebenfalls um 33 Prozent auf mehr als 958,2 Mio. Euro (4,5 Mrd. PLN). Beim konsolidierten Ertrag konnte die MLP Group im Vergleich zum Vorjahr ein Wachstum um 35 Prozent auf 41,9 Mio. Euro (196,8 Mio. PLN) verzeichnen, was auf einen Anstieg der vermieteten Fläche und der Mietpreise zurückzuführen ist. Die Nettomieteinnahmen erhöhten sich im Jahresvergleich um 30 Prozent auf 31 Mio. Euro (145,6 Mio. PLN). Während das Betriebsergebnis um 164 Prozent auf 160 Mio. Euro (750 Mio. PLN) stieg, erwirtschaftete die MLP Group in den ersten neun Monaten des Jahres 2022 einen Nettogewinn von 112,2 Mio. Euro (526,1 Mio. PLN), was einer Verbesserung um mehr als das 2,6-fache gegenüber dem Vorjahr entspricht.



„Wir haben ein weiteres erfolgreiches Quartal für unser Unternehmen zu verzeichnen. Trotz eines herausfordernden Umfelds konnten wir gute Ergebnisse in den Bereichen Finanzen und Vermietung erzielen. Die Bedingungen im Logistikimmobilien-Sektor sind weiterhin stabil, mit einer anhaltend starken Nachfrage nach Flächen. Die Mieter versuchen, Probleme in der Lieferkette durch Near- bzw. Friendshoring zu überwinden und größere Lagerbestände in der Nähe der Märkte zu halten, die sie bedienen. Dieser Trend unterstützt die Nachfrage nach neuen Flächen. Auf Unternehmensebene konnten wir die Stabilität unseres Portfolios beibehalten. Nahezu 100 Prozent unserer Flächen sind vermietet und wir verfügen über einen breiten Nutzermix, der sowohl geografisch als auch branchenübergreifend diversifiziert ist. Die Leerstandsquote der abgeschlossenen Projekte liegt zudem bei fast 0 Prozent. In der Regel wird jede freiwerdende Fläche schnell von neuen Mietern in Anspruch genommen. Dies gibt uns Raum für weiteres schnelles Wachstum, auch durch teilweise spekulative Investitionen. Zu diesem Zweck haben wir uns attraktive Grundstücksflächen gesichert und mehrere Reservierungsvereinbarungen zum Erwerb neuer Grundstücke für weitere Entwicklungen sowohl in Polen als auch im Ausland unterzeichnet“, sagt Radosław T. Krochta, Vorstandsvorsitzender der MLP Group.



Derzeit baut die MLP Group ihre Aktivitäten auf dem polnischen, deutschen, österreichischen und rumänischen Markt aus. Die vermietete Gesamtfläche lag Ende September 2022 bei über 1 Mio. m² und ist damit im bisherigen Jahresverlauf um über 125.000 m² gestiegen. Die Gesamtgröße des bestehenden Projektportfolios liegt bei über 1,6 Mio. m². Die Gruppe betreibt derzeit 22 Logistikparks in Polen und im Ausland. Ihr strategisches Ziel bleibt die Erweiterung des Logistikimmobilienportfolios durch die Entwicklung von Logistik-Parks und urbane Gewerbe-Parks.



„Wir sind gegen verschiedene Risiken abgesichert, auch gegen die derzeit hohen Preise. Gemäß den Verträgen, die wir mit unseren Mietern geschlossen haben, werden unsere Mietpreise automatisch an den harmonisierten Verbraucherpreisindex (HVPI) angepasst. Da wir die Mieten in Euro ausweisen, sind wir auch gegen Währungsrisiken gewappnet. Darüber hinaus sind fast 100 Prozent unserer Anleihen für die nächsten fünf Jahre IRS-gesichert, sodass das Zinsrisiko begrenzt ist. Daher fühlen wir uns in diesen unsicheren Zeiten sicher“, fügt Radosław T. Krochta hinzu.



Der Umweltschutz hat für die MLP Group einen hohen Stellenwert. Der Entwickler treibt sein strategisches Projekt zur Errichtung von Photovoltaik-Dachanlagen auf seinen bestehenden und neuen Parks konsequent voran. Bis Ende dieses Jahres soll die Solarleistung der polnischen Projekte rund 6,3 MWp erreichen. Auch auf den Dächern der übrigen Parks werden Solaranlagen installiert. Die von diesen Anlagen erzeugte Energie wird in erster Linie für den Eigenverbrauch genutzt, bietet aber auch eine zusätzliche Einnahmequelle für die Zukunft. Ziel ist es, 80 Prozent der Projekte der MLP Group mit dem BREEAM-Zertifikat „Excellent“ oder „Very Good“ auszustatten und auf dem deutschen und österreichischen Markt das DGNB-Zertifikat in Gold oder Platin zu erhalten. Die Netto-Null-Bilanz soll innerhalb der nächsten zwei bis drei Jahre erreicht werden.



Im Rahmen ihrer Build & Hold-Strategie hält die MLP Group fertiggestellte Parks in ihrem Portfolio und verwaltet sie. Alle Projekte des Entwicklers zeichnen sich durch attraktive Standorte, die Umsetzung von Build-to-Suit-Lösungen und die Betreuung der Mieter während der Laufzeit aus.