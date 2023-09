MLP baut spekulativ in Idstein

MLP Group wird das ehemalige Polytec-Produktionsgelände im hessischen Idstein revitalisieren und spekulativ mit dem Bau eines Gewerbeparks starten. Zur Reaktivierung des mehrstufigen Geländes sind komplexe Revitalisierungsmaßnahmen notwendig. Der Beginn der Baumaßnahmen ist für Anfang 2024 geplant.

