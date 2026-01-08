ML Real verkauft Mehrheitsbeteiligung an Solid Real Invest

Die Investment- und Assetmanagement-Gesellschaft ML Real AG hat ihre Beteiligung von knapp 75 Prozent an der Solid Real Invest GmbH veräußert. Käufer ist ein Privatinvestor aus dem Umfeld des Konzerns. Als Folge konnten der ML Real Konzern aufgelöst und der mit der Solid Real Invest GmbH bestehende Gewinnabführungs- und Beherrschungsvertrag aufgehoben werden.

Die ML Real AG realisiert mit diesem Beteiligungsverkauf einen Mittelzufluss von 25 Millionen Euro, ohne damit das Volumen der Assets under Management zu reduzieren. Sie erbringt weiterhin sämtliche Dienstleistungen, wie das Transaktions- und Assetmanagement, für die Solid Real Invest GmbH. Auch bleiben die seit Jahren für die ML Real AG tätigen Vorstände, Babett Höntsch und Malte Klussmann, weiterhin Geschäftsführer der Solid Real Invest GmbH. „Mit dem Verkauf unserer wirtschaftlich profitablen Tochtergesellschaft erbringen wir erstmals das Assetmanagement für Dritte, zunächst für den eigenen Aktionärskreis. Dieses strategische Geschäftsfeld möchten wir kurz- bis mittelfristig weiter ausbauen“, erläutert Babett Höntsch.



Auch in Zukunft wird die Solid Real Invest GmbH in überwiegend wohnwirtschaftlich genutzte Immobilien investieren und diese langfristig im Bestand halten.



„Der wirtschaftliche Erfolg mit kontinuierlich positiven Jahresergebnissen sowohl der ML Real AG als auch der Solid Real Invest GmbH erfüllt uns mit Stolz und stimmt uns optimistisch für die Zukunft. Dank des Anteilsverkaufs wollen wir mit der ML Real AG dieses Jahr verstärkt Investitionschancen nutzen. Unter Beibehaltung unserer konservativen Refinanzierungsstrategie stehen uns hierfür 40 bis 50 Millionen Euro zur Verfügung. Den Fokus legen wir hierbei auf gemischt genutzte Gewerbeimmobilien, insbesondere klassische Wohn- und Geschäftshäuser. Unser räumliches Zielgebiet sind weiterhin die A-Lagen in Städten bis zu 300 Kilometer um unseren Firmensitz in Berlin“, sagt Malte Klussmann.