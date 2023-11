Mizar Gate Office: Umbau zum Hotel kann starten

Die Behörden geben grünes Licht. Die Deutsche Immobilien Entwicklungs AG kann zwei der drei Objekte des erst Ende 2021 fertiggestellten Büroensembles Mizar Gate Office in Berlin-Schönefeld zum Hotel umbauen. Mit der Umnutzung reagiert DIEAG auf die Situation am Büromarkt. Der Mietvertrag mit Novum ist seit März 2023 unterzeichnet.

.

Die Hotelkette wird die umgebauten Gebäude nach Fertigstellung für zwei verschiedene Übernachtungskonzepte nutzen. Novum Hospitality hatte im März insgesamt 12.405 m² in den Häusern A und C angemietet [wir berichteten]. Unter der Longstay-Marke „acora - Living in the City„ entstehen im Haus C 186 Serviced-Apartment-Einheiten. Im Haus A werden 158 Zimmer für das Lifestyle-Hotel “the niu Pax„ realisiert. Als Architekten für den Um- und Ausbau agieren Ganter Architekten aus Bernau bei Berlin, und die Oldenburger DIEfabrik GmbH.



Die Fertigstellung der Ausbauarbeiten und die Übergabe an den Mieter sind für das erste Quartal 2025 avisiert. Im zweiten Quartal des Jahres möchte Novum Hospitality seine Häuser eröffnen. Das dritte Haus des Mizar Gate Office bleibt als Bürogebäude erhalten. Alle drei Gebäude sind derzeit zu 94 Prozent vermietet.



“Mit der Umnutzung des zunächst als reines Büroensemble geplanten Projektes haben wir frühzeitig auf die sich abzeichnenden Marktveränderungen reagiert und schaffen mit der Novum Hospitality Gruppe einen nachhaltigen Mietermix mit zwei attraktiven Übernachtungskonzepten für den Standort Neu-Schönefeld", sagt Maik Andrack, Leiter Vermietung bei DIEAG.