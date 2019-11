Mizal Campus bekommt Deutschlands größte vollautomatische Parkgarage

Der Mizal Campus an der Plockstraße im Düsseldorfer Medienhafen wird Deutschlands größte vollautomatische Parkgarage. Eigentümerin Codic Development hat Lödige Industries, einen Anbieter automatischer Parksysteme, mit einer Hybridlösung beauftragt, die eine klassische Tiefgarage mit einem vollautomatisierten Parksystem kombiniert. Der Projektentwickler hatte nach einem modernen System gesucht, das Stoßzeiten bei der Einlagerung und Auslagerung der Fahrzeuge gewachsen ist. „Die Kombination von Geschwindigkeit, Qualität und Präzision der verbauten Hardware und hochmoderner intelligenter und selbstlernender Software war ein entscheidender Faktor in der Auswahl des Anbieters. Als Lösung für innerstädtischen Stellplatzmangel, ist dies ein Projekt mit Leuchtturmcharakter“, so Codic-Geschäftsführer Guido Knümann.

