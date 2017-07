Mittelständisches Unternehmen kauft Logistikimmobilie in Mönchengladbach

Logivest hat im Alleinauftrag der PPG Deco bei der Transaktion einer Logistikimmobilie in Mönchengladbach beraten. Neuer Eigentümer des insgesamt etwa 7.500 m² großen Objekts ist ein mittelständisches Unternehmen im Bereich Logistik und Transport. Das Unternehmen wird am Standort die Logistik für einen Kunden im Bereich Farbengroßhandel abwickeln. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Das Objekt unterteilt sich in drei Produktlager mit einem Flächenumfang von ca. 1.189 m², ca. 2.244 m² und ca. 2.037 m² sowie einem Pickingbereich mit ca. 763 m². An Büro- und Sozialflächen stehen mehr als 1.000 m² zur Verfügung.

„Pluspunkt der Liegenschaft ist, dass es sich um eine WGK-fähige Logistikhalle zur Lagerung wassergefährdender Stoffe handelt. Denn die Genehmigungsprozesse für die Lagerung von Gefahrstoffen gestaltet sich zunehmend schwieriger“, so Thomas Schmidt, Geschäftsführer der Logivest NRW GmbH. Die Logistikimmobilie liegt auf einem mehr als 46.000 m² großen Grundstück, wobei 29.670 m² noch nicht bebaut sind und als Erweiterungsflächen zur Verfügung stehen.