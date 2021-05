Mitteldeutscher Bildungsträger vergrößert sich mit neuem Büro in Leipzig

Die IAD – Informationsverarbeitung und angewandte Datentechnik GmbH – verlegt ihren Standort innerhalb von Leipzig und mietet rund 940 m² Bürofläche im Objekt „Center Torgauer Platz“, rund vier Kilometer östlich des Zentrums. Das Weiterbildungszentrum vergrößert sich damit in diesem Monat und bleibt langfristig in der Messestadt. Eigentümerin der 21.300 m² großen, nun vollvermieteten, Büroimmobilie am Torgauer Platz 1-3 ist das Osnabrücker Family Office „zwei 7“. Den Mietvertrag vermittelte das Leipziger Office Advisory-Team von BNP Paribas Real Estate.

