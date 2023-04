Die Burgschneider GmbH mietet in Oberursel im Taunus ca. 5.500 m² Hallenfläche und ca. 1.200 m² Bürofläche an. Der auf Gewandungen für Mittelalterfreunde spezialisierte Mieter unterzeichnet einen langfristigen Mietvertrag. Eigentümer der Immobilie in der Oberurseler Straße 61-63 ist die Pöppinghaus Grundbesitz Verwaltung GbR, Immolox war vermittelnd tätig. Die Immobilie im

[…]