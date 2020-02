Mitiska REIM verkauft Braunschweiger Fachmarktzentrum an ZREV

Mitiska REIM hat ein Fachmarktzentrum in Braunschweig an ZREV verkauft. Ursprünglich hatte der Investor das Fachmarktzentrum im März 2018 im Joint Venture mit Zamberk Real Estate Ventures (ZREV) für den Bestand des First Retail International 2 Fund (FRI 2) erworben. ZREV fungierte damals als Minderheitsaktionär und Asset Manager des Projekts. Für den Fonds FRI 2 ist dies bereits der zweite Verkauf.

