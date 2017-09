Mitiska REIM realisiert erste Akquisition in Deutschland

Mitiska REIM konnte nach über einem Jahr nun endlich sein Erstinvestment in Deutschland realisieren. Im Joint Venture mit der Luxembourg Investment Group (LIG) übernimmt der belgische Asset Manager das Fachmarktzentrum Lürriper Straße 3-17 in Mönchengladbach von der dänischen Kristensen Properties A/S. Diese hielt den Retail-Park seit einigen Jahren in einem Fonds für institutionelle dänische Investoren.

Der Erwerb des Fachmarktzentrums in Mönchengladbach erfolgte für den institutionellen Fonds First Retail International 2 (FRI 2), dessen Bruttoanlagekapazität bei 500 Mio. Euro liegt [Mitiska schließt europäischen Fachmarktzentren-Fonds]. Der vor einem Jahr von Mitiska REIM ernannte Investment Director Germany Stefan Klug kündigt für die kommenden Monate weitere Ankäufe an.



Die Luxembourg Investment Group, die neben ihrer Aufgabe als Co-Investor als Asset-Manager für die wertsteigernde Weiterentwicklung des Objekts verantwortlich sein wird, plant die Modernisierung des 10.900 m² großen Fachmarktzentrums weiter voranzutreiben. Die neuen Investoren sind sich sicher, dass das Fachmarktzentrum durch seine Nähe zum Hauptbahnhof sowie dem 400-Millionen-Euro- geplanten Entwicklungsprojekt „City Ost“ profitieren wird [Mönchengladbacher Großprojekte kommen in Fahrt]. Nach Einschätzung von LIG-CEO Vladimir Volkov könnte der Standart „zum wichtigsten Anlaufpunkt für die täglichen Bedürfnisse der Menschen in der „City Ost“ entwickeln.„



Das Objekt mit Kleinflächenkonzept umfasst insgesamt zwölf Einheiten, einschließlich der Ankermieter Rewe und Penny sowie 273 Stellplätze. Konkret steht derzeit eine Überarbeitung der Fassaden und Außenanlagen, eine Verbesserung der Marketingmaßnahmen sowie die Integration neuer Mieter auf der Agenda, um den Standort „zu einem modernen Einzelhandelsstandort weiterzuentwickelen“. Die Firma ProjektWert GmbH wird als Property Manager für die Umsetzung dieser Maßnahmen und das Management vor Ort zuständig sein.



Das Portfolio von Mitiska REIM umfasst derzeit 46 Fachmarktzentren bei denen es nicht bleiben soll. Laut Luc Geuten, Vorstandsvorsitzender bei Mitiska REIM, befinden sich “weitere Projekte in Vorbereitung, um so das Portfolio in Deutschland sowie den west- und mitteleuropäischen Märkten auszubauen." Zuletzt konnte sich der Asset Manager für den Fonds im Juni ein Portfolio in Rumänien vom Projektentwickler Alpha Property Development sichern, das 11 Retail-Parks sowie drei Projektentwicklungen umfasste.