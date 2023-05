Mit Nachverdichtung zu mehr Wohnraum

Seit Jahren schon ist das Angebot an bezahlbarem Wohnraum in den Ballungsgebieten sowie in immer mehr kleineren Städten knapp. Daran dürfte sich auch in naher Zukunft nichts ändern.

.

Im vergangenen Monat gab das Statistische Bundesamt bekannt, dass die Anzahl der genehmigten Bauprojekte im Februar stark gesunken sei. Nur 22.300 neue Wohnungen wurden in diesem Monat genehmigt und damit 22,6 % weniger als noch im Vorjahr und so wenig wie seit 2018 nicht mehr.



Entsprechend kleinlaut korrigierte Bundesbauminister Klara Geywitz auch das Ziel der Ampelkoalition mittlerweile nach unten. Statt der geplanten 400.000 neuen Wohnungen, 100.000 davon im Sozialbau, ist nun von 300.000 Neuwohnungen die Rede, „wenn alles super läuft“, so die Bauministerin in einem Fernsehinterview.



Neben gestiegenen Baukosten und höheren Zinsen drückt auch der Klimaschutz auf den Wohnungsbau. Schließlich sind zusätzliche Abschreibungsmöglichkeiten zur Förderung von Neubauten an den Energieeffizienzstandard EH 40 geknüpft und somit zu unattraktiv für viele Investoren.



Um wenigstens das korrigierte Ziel von 300.000 Wohnungen zu erreichen, setzt Geywitz nun verstärkt auf Nachverdichtung in den Innenstädten. Die Möglichkeiten in diesem Bereich reichen aber laut Tobias Nöfer, Vorsitzender des Architekten- und Ingenieurvereins zu Berlin-Brandenburg, nicht aus. „Helfen kann es aber auf jeden Fall.“, so Nöfer.



ZIA-Vizepräsident Jan-Hendrik Goldbeck fordert stattdessen den Weg für serielles und modulares Bauen zu ebnen. Alle im Bündnis bezahlbarer Wohnraum vorgeschlagenen Erleichterungen im Bauordnungsrecht seien „richtig und gut“ nur mittlerweile „nicht mehr ausreichend“. Seriell oder modular könnten Wohnungen in sechs Monaten geliefert werden. Hauptproblem hier: „Es gibt zwar ein klares und breites Bekenntnis zu diesem Verfahren. In der Praxis aber werden kaum Genehmigungen erteilt“, so Goldbeck. Nach Expertenschätzung kommt Deutschland auf einen Anteil von etwa fünf Prozent seriell/modular gebauter Wohnungen. Als Ursachen werden Vorurteile wie eine vermeintlich mindere Bauqualität oder der Hang zu flächendeckender hochindividualistischer Bauweise auf Seiten der Verwaltung genannt. Goldbeck: „30 Prozent des erforderlichen Zubaus einer Stadt sollte sofort für serielles und modulares Bauen ausgewiesen werden. Dabei sollen sowohl konventionelle als auch Lebenszyklus-orientierte Baustoffe wie Holz zum Einsatz kommen.“ So bliebe genug Raum für individuelle Bauweise in einem Quartier – aber eben auch die Chance auf bezahlbaren nachhaltigen Wohnraum binnen kürzester Zeit.



Damit die Wege zum beschleunigten Wohnungsbau möglichst früh „mitgedacht“ werden können, fordert der ZIA, das serielle und modulare Bauen bei der Abwägung im Bundesbaugesetz gesondert zu berücksichtigen. Damit sind alle Beteiligten aufgefordert, sehr frühzeitig abzuwägen, ob dieser Weg gangbar ist. Zudem gehöre in jede Architektenjury ein Experte oder eine Expertin für serielles und modulares Bauen.



Auf Grundstücken der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben kann nötigenfalls nach § 37 BauGB ein BImA-eigenes Sofortprogramm für serielles und modulares Bauen quasi vom Bund selbst genehmigt werden. Auch braucht es die erneute Nachschärfung und Erweiterung des § 246 BauGB. Es gilt, neben den Flüchtlingsunterkünften auch Mietwohnungsbau über die Sondervorschrift zu erleichtern. Darüber hinaus darf laut ZIA die Mietpreisbremse nicht verlängert werden.