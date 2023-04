Mit Gebäudetyp E: FDP will Bauen vereinfachen

Um der angespannten Lage auf dem Immobilienmarkt entgegenzuwirken, will die FDP in Hamburg das Bauen vereinfachen. Gefordert wird die Einführung des Gebäudetyps E als Teil eines Sechs-Punkte-Plans, damit das Bauen einfacher, schneller, günstiger und nachhaltiger von der Hand geht.

.

Wohnraum entsteht derzeit viel zu langsam, was die Lage auf dem Wohnungsmarkt zunehmend verschärft. In Hamburg wird deshalb angeregt darüber diskutiert, wie den aktuellen Problemen entgegengewirkt werden kann, denn dahingehend sind sich die Bürgerschaftsfraktionen von SPD, Grünen und FDP einig: Künftig soll einfacher, schnell, günstiger und nachhaltiger gebaut werden können.



Ausgebremst wird der Markt nach Ansicht der FDP vor allem durch die mehr als 3000 Normen, die beim Bauen berücksichtigt werden müssten. Aus einem Papier der Partei geht hervor, dass diese vielen Anforderungen und „die komplexe Technisierung des Wohnungsbaus“ als Kostentreiber identifiziert würden, die bezahlbarem Wohnungsbau entgegenstünden.



Neuer Gebäudetyp E – wie einfach

Gegenüber der Deutschen Presse-Agentur erläuterte Katarina Blume, die stellvertretende Vorsitzende der Hamburger FDP, dass „Einfach Bauen“ zunächst wie ein Widerspruch klinge. „Die Politik hat es aber in der Hand, endlich die Fesseln zu lösen, um es für die Bauwirtschaft einfacher zu machen, neuen Wohnraum zu schaffen.“



Hierzu fordert die FDP die Einführung einer neuen Gebäudeklasse, des Gebäudetyps E, wobei das „E“ für „einfach“ steht, ganz nach dem Vorbild Bayerns, wo erst kürzlich eben jene Gebäudeklasse beschlossen wurde. Während auch in Hamburg die Gebäudeklassen 1 bis 5 vorgeben, wie und mit welchen Baustoffen ausgehend von Höhe und Grundfläche des Gebäudes gebaut werden muss, dient Gebäudeklasse E einzig und allein dem Zweck, sicher zu bauen. Dafür setzen sich auch die Bundesarchitekten- und die Bundesingenieurskammer ein.



FDP-Vorschlag kommt gut an

Zuspruch für diesen Vorschlag erhält die Hamburger FDP unter anderem von den Grünen. ntv gegenüber sagte Grünen-Experte Olaf Duge gegenüber, dass in der aktuellen Lage alles dafür getan werden müsse, um den Wohnungsbau verstärkt am Laufen zu halten. Bauen müsse einfacher und günstiger werden, ohne dass die Bausicherheit beeinträchtig sei. Auch von der SPD erhält die FDP dahingehend Rückendeckung.



Außerdem nimmt der Verband norddeutscher Wohnungsunternehmen (VNW) den Vorschlag positiv auf. Die Pläne würden in die richtige Richtung gehen, so Verbandsdirektor Andreas Breitner gegenüber dem Sender. Es müsse anders gebaut und mehr experimentiert werden, ergänzt Breitner zu dem Sechs-Punkte-Plan der FDP, der außerdem Themen wie die Verknappung von Bauland durch die Stadt und vereinfachte Genehmigungsverfahren für das serielle Bauen in den Raum stellt.