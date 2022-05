Mister Spex feiert Opening in Freiburg

Der Ausbau des Filialnetzes läuft: Mister Spex feiert heute die Eröffnung seines neuen Stores in Freiburg. Der neue Shop in der Rathausgasse 36 umfasst rund 110 m².

Dies ist nicht die erste Eröffnung, die der Optiker in diesem Monat feiert: Insgesamt gehen im Mai vier neue Stores in Niedersachsen, in Nordrhein-Westfalen sowie in Baden-Württemberg an den Start. Bereits am 4. Mai eröffnete ein 60 m² großer Store am Ritterbrunnen 1 in Braunschweig. Es folgten am 11. Mai ein 110 m² großer Store in der Königstraße 12 in Duisburg sowie ein 100 m² großer Store in der Achternstraße 14 in Oldenburg. Mit den Neueröffnungen betreibt Mister Spex nun insgesamt 58 Stores in Deutschland, Österreich und Schweden.



Mister Spex war 2007 als reiner Online Handel gestartet und bietet Brillenfans nun verstärkt Vor-Ort Services. Die konsequente Verbindung zwischen Online-Geschäft und Filialnetz soll ein einzigartiges Kauferlebnis für die Kunden schaffen. Diese sollten selbst entscheiden, „welchen Service sie wann für den Brillenkauf benötigen, favorisieren und wo sie ihn in Anspruch nehmen“, so Mirko Caspar, Vorstand Mister Spex SE. Angesichts der guten Geschäftsentwicklung - für das Geschäftsjahr 2022 erwartet der Vorstand ein moderates zweistelliges Umsatzwachstum - plant die Optikerkette Erweiterung des Filialnetzes im laufenden Geschäftsjahr um insgesamt rund 20 Stores.