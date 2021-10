Mister Spex feiert Eröffnung in der Wilma

Mister Spex zieht in die Wilma. Der Der Online-Optiker feierte gestern in dem von Unibail-Rodamco-Westfield (URW) betriebenen Shopping Center in Charlottenburg-Wilmersdorf auf einer Mietfläche von rund 240 m² seine Eröffnung.

„Nachdem wir vor fünfeinhalb Jahren mit unserem ersten Store in Berlin an den Start gegangen sind, freue ich mich umso mehr, dass wir nun die insgesamt sechste Berliner Niederlassung im Center WILMA eröffnen", sagt Mirko Caspar, Vorstand der Mister Spex SE.



Im deutschen Management-Portfolio von URW ist die neue Spex-Filiale inzwischen die achte. Eigentümer des Shopping-Centers ist seit 2006 der kanadische Investor Ivanhoé Cambridge, der das Shopping-Center mit einer Mietfläche von rund 32.100 m² in 2019 durch URW umfassend modernisieren ließ. Im Zuge der Repositionierung ist gleichzeitig der Mietermix - und auch im weiteren Verlauf - mit über 25 neuen Mietverträgen weiter optimiert worden. Zuletzt hatte zum Beispiel H&M seine Flächen nicht nur verlängert, sondern auch auf 3.200 m² erweitert [wir berichteten].



„Wir freuen uns sehr über die weitere Ausdehnung der strategischen Partnerschaft mit Mister Spex, die als international erfolgreicher Online-Optiker eine der renommiertesten Digital Native Brands in unserem Marken- und Mieterportfolio ist. Uns verbindet eine gemeinsame, vierjährige Erfahrung bei der Etablierung von stationären Handelsangeboten von Mister Spex an unseren URW-Standorten. Mit der Eröffnung in Wilma kommt nun ein weiteres Kapitel der Erfolgsgeschichte hinzu. Der neue Store stellt zudem eine ausgezeichnete Ergänzung der Angebotsstruktur vor Ort dar und ist ein Beleg dafür, dass wir nach der abgeschlossenen Repositionierung Ende 2020 die Attraktivität des Assets kontinuierlich steigern konnten“, sagt Constantin Wiesmann, Director of Leasing Austria & Germany bei Unibail-Rodamco-Westfield.