Die Mission Mittelstand GmbH hat eine rund 800 m² große Bürofläche im 5. Obergeschoss und eine rund 800 m² große Bürofläche im 20. Obergeschoss im Büro- und Geschäftshaus Wesertower in Bremen angemietet. Am Hauptstandort in Cloppenburg werden bereits über 100 Mitarbeitende beschäftigt. Aufgrund des schnellen Unternehmenswachstums sollen noch in diesem

[…]