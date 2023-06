Das MiQua LVR-Jüdisches Museum im Archäologischen Quartier Köln wächst weiter. Am frühen Morgen wurde am 13. Juni die letzte Stahlraute für das Erdgeschoss mit Hilfe von zwei Kränen in Millimeterarbeit an seine endgültige Position gebracht. Die Raute war nicht nur das letzte, sondern auch das größte im Erdgeschoss des künftigen

[…]