Mipim Connect kooperiert mit Michael Page

Die Reed MIDEM schraubt an der Attraktivität ihres neuen Formats: Für die Mipim Connect kooperiert die Messeveranstalter künftig mit der internationalen Personalberatung Michael Page, um einen Zugang zu Stellenangeboten im Immobiliensektor in Frankreich, Großbritannien und Deutschland zu bieten. Die ganzjährige digitale Plattform des Messeveranstalters war Ende April live gegangen und wird auch zum Ersatztermin der Mipim - Paris Real Estate Week vom 14. bis 17. September 2020 - im September parallel laufen. Nach aktuellem Stand findet die Week rund um die Propel by Mipim statt, die stark Proptech-Bereiche bespielt.

.

Laut der beiden Partner veröffentliche der Personaldienstleister trotz der gegenwärtigen Lage noch immer annähernd 1.000 Stellenangebote in diesen drei Ländern. Die Vakanzen umfassen Positionen sowohl im mittleren als auch im oberen Management (Investment Manager, Technical Asset Manager, Property Management Manager, Development Director etc.) bei Investment‑ und Immobiliengesellschaften, Bauträgern, Verwaltungsgesellschaften und Großunternehmen.



„Unsere Partnerschaft mit Michael Page ist ein wichtiger Meilenstein, da die Mipim weiterhin das ganze Jahr hindurch Partner und Dienstleister für die internationale Immobilienbranche ist. Sie spielt aber auch eine strategische Rolle bei der Aufwertung von Mipim Connect durch die Verbindung der beiden sehr starken Marken Mipim und Michael Page“, sagt Matthieu Hallaire, Sales Director von Reed MIDEM.



Dieser internationale Stellenangebotsdienst für den Immobiliensektor ergänzt die bereits bestehenden Services der digitale Plattform der Mipim Connect:



• Ein Netzwerk-Tool zum komfortablen Netzwerken zwischen internationalen Immobilienfachleuten, die sich für die Mipim 2020 angemeldet hatten.

• Exklusive Inhalte in Form von Webinaren und Studien zum internationalen Immobilienmarkt.

• Frei zugängliche kuratierte Inhalte.