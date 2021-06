Mipim Awards 2021: Drei deutsche Projekte im Finale

Bei den diesjährigen Finalisten des Mipim Awards 2021 zählen auch drei deutsche Projekte zu den Nominierten: das Düsseldorfer KII, das Berliner Charlie Living sowie das Hamburger Roots.

Auch in diesem Jahr werden die Mipim Awards wieder in zwölf Kategorien vergeben. Insgesamt wurden 50 Projekte nominiert. Auch drei deutsche Projekte sind dabei:



• Das Düsseldorfer Geschäftshaus KII (ehemals Kö-Bogen II), eine Projektentwicklung von der Centrum Gruppe sowie der B&L [wir berichteten], ist in der Kategorie „Best Mixed-Use Development“ nominiert.



• Das Berliner Charlie Living, eine Projektentwicklung von Trockland [wir berichteten], ist in der „Best Residential Development“ nominiert.



• Zudem zieht das Hamburger Roots, eine Projektentwicklung von Garbe Immobilien ins Finale ein [wir berichteten]. Die Hamburger sind von der Fachjury in der Kategorie „Best Futura Project“ nominiert worden.



Die renommierten Awards werden auch in diesem Jahr wieder auf der Mipim verliehen, allerdings musste das diesjährige Event vom Messeveranstalter Reed Midem aufgrund der Corona-Pandemie Anfang März auf den 7.-8. September 7-8 verschoben werden und auf eine zweitägige Veranstaltung runter gestutzt [wir berichteten]. Die Bekanntgabe der Gewinner ist für den zweiten Messetag, am 8. September 2021, geplant.