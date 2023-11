Miomartha eröffnet ersten Store in Frankfurt

Das deutsche Modelabel Miomartha eröffnet den ersten eigenen Store in der Innenstadt von Frankfurt am Main auf einer Gesamtfläche von 90 m².

Mit der Unterstützung des Stadtplanungsamt Frankfurt am Main sowie Radar Frankfurt hat Heidi Koselowski, Gründerin und Designerin der Slow Fashion-Marke, einer 90 m² großen Einzelhandelsfläche in der neues Leben eingehaucht. Im Zentrum Frankfurts, in der Fahrgasse 87, sind auf einer Verkaufsfläche von rund 70 m² ab sofort die Kollektionen von Miomartha zu finden. Dank einer angrenzenden Pop-Up Fläche von knapp 30 m² wurde zusätzlich Raum für unabhängige Brands, Ausstellungen, Lesungen, Austausch für Kreative u.v.m. geschaffen. Aktuell sind Künstler des Kollektivs 10th im Pop-Up Space vertreten, dessen Konzept mit einer Finissage am 30.11.2023 ihren Abschluss finden wird. Zudem ist direkt vom Store eine weitere angrenzende Fläche zugänglich – hier können Besucher das Angebot von Dash Press, eine kuratierte Auswahl an Büchern und Zeitschriften, entdecken.