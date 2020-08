Minol-Zenner-Gruppe doppelt ausgezeichnet

Welche Familienunternehmen sind im deutschen Mittelstand führend? Und in welchen Unternehmen steckt die höchste Innovationskraft? Diesen Themen widmen sich zwei aktuelle Studien, die eines gemeinsam haben: Die Minol-Zenner-Gruppe ist vorne dabei! Die Studie „Deutschlands Top-Familienunternehmen 2020“ kürte für die Wirtschaftswoche die 50 sichtbarsten, innovativsten und beliebtesten Familienunternehmen mit einem Umsatz von 250 Millionen bis eine Milliarde Euro. Das Unternehmen schaffte es hier auf Platz 30. Die Studie „Deutschlands innovativste Unternehmen“ wurde im Auftrag von Focus und Focus Money erstellt und bewertet deutsche Unternehmen nach den fünf Hauptgesichtspunkten Innovationstätigkeit, Investitionen, Forschung und Entwicklung, Produktneuheiten und Technologie. Minol erreicht hier eine Top-5-Platzierung in ihrem Industriesegment.

„Als Unternehmensgruppe in Familienhand können wir neue Ideen schneller umsetzen. Innovationsgeist war schon immer Teil unserer DNA und hilft uns auch bei der aktuellen Entwicklung zum Digitalisierungslotsen. Wir freuen uns, dass die beiden Studien dies bestätigen“, sagt Alexander Lehmann, CEO der Minol-Zenner-Gruppe mit Sitz in Leinfelden-Echterdingen. Er leitet das Familienunternehmen in dritter Generation. Während Minol zu den führenden Spezialisten auf dem Gebiet wohnungswirtschaftlicher Lösungen gehört, ist Zenner auf Messtechnik und digitale Applikationen für Stadtwerke, Energieversorger und Kommunen spezialisiert.



Digitalisierung der Wohnungswirtschaft vorantreiben

„Die Zukunft ist vernetzt und digital. Wir entwickeln Lösungen für intelligente Gebäude und smarte Quartiere“, betont Alexander Lehmann. Die technische Grundlage hierfür ist der Einsatz offener, standardisierter Protokolle und digitaler Plattformen, die sich durch das Portfolio des Unternehmens ziehen. Kern ist das Funkfernauslesesystem „Minol Connect“. Damit hat das Unternehmen zum Beispiel die erste IoT-basierte Funklösung der Branche realisiert, die erste Kombination aus Smart Metering und Submetering umgesetzt und die ersten ergänzenden IoT-Services für die Immobilienverwaltung auf den Markt gebracht. Dank der Fernauslesung müssen Hausbewohner nicht mehr auf den Ableser warten. Unterjährige Verbrauchsinformationen helfen ihnen, Energie zu sparen. Verwalter wiederum können die Abrechnung automatisiert abwickeln und den Energieverbrauch ihrer Gebäue laufend verfolgen. Sie müssen seltener zu ihren Liegenschaften fahren, weil sie Gebäudefunktionen wie den Zustand der Brandschutztüren und die Füllstände von Öltanks online überblicken. „Unser Ziel ist es, zu mehr Komfort, mehr Ökologie, mehr Sicherheit und mehr Gesundheit beizutragen – hierfür bauen wir unsere Immobiliendienstleistungen weiter aus. Zum Beispiel bieten wir der Wohnungswirtschaft modulare Services an, um in die Elektromobilität und Sharing einzusteigen“, erklärt Lehmann.



Laut Lehmann habe sich Zenner rechtzeitig positioniert und durchläuft die Transformation vom klassischen Gerätehersteller zum digitalen Lösungsanbieter. Das Unternehmen investiert in Technologien, mit denen die Energiewirtschaft ihre aktuellen Herausforderungen meistern kann: Klimaschutz, Digitalisierung, Mobilität und die ganzheitliche Umsetzung der Energiewende. Das Ziel ist es laut des Geschäftsführers mit digitalen Komplettlösungen einer der führenden Anbieter in den Bereichen Smart Metering, Smart Energy und Smart City zu werden.