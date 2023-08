Ministerin Schnarrenbach besucht Morus Quartier

Ina Scharrenbach, Ministerin für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung des Landes Nordrhein-Westfalen startete die diesjährigen WohneNRW-Tage mit einem Besuch des Morus Quartiers in Bonn-Tannenbusch.

„Modern, ökologisch und bezahlbar: Durch den Einsatz von insgesamt rund 5,2 Mio. Euro aus der öffentlichen Wohnraumförderung des Landes Nordrhein-Westfalen in das Morus Quartier wurde ein ganzes Areal aufgewertet. Das Ergebnis: Eine bunt gemischte Nutzung mit zwei Kindertages-Einrichtungen, sozialer Infrastruktur und guter Anbindung an den ÖPNV. Ich freue mich sehr, dass hier in Bonn-Tannenbusch mit Fördermitteln des Landes moderne und bezahlbare Wohnungen in einem nachhaltigen Quartier errichtet wurden“, so die Ministerin.



Die Absolut Wohnbau GmbH realisiert hier seit 2018 ein gemischtes und ökologisch ambitioniertes Quartier mit vier Gebäuden und knapp 90 Geschosswohnungen. „Wir sind sehr stolz und glücklich, dass wir hier im Morus Quartier über 200 neuen Bewohnern ein neues Zuhause schaffen konnten. Mit den Fördermitteln des Landes konnten über 35 % der Wohnungen auch für weniger einkommensstarke Haushalte errichtet werden. Und wir haben hier gezeigt, dass es möglich ist, soziale Aspekte und höchste ökologische Standards miteinander zu verbinden", so Geschäftsführer Heinrich Falkenberg.



Die Planung erfolgte auf Grundlage eines in einem Wettbewerb prämierten Entwurfs des Architekturbüros Lorber Paul Architekten. Mit den Neubauten innerhalb des Soziale-Stadt-Projekts „Neu-Tannenbusch“ wird die Neugestaltung der Oppelner Straße durch den Einsatz von rund 5,2 Mio. Euro der öffentlichen Wohnraumförderung für das Morus-Quartier abgerundet: 32 moderne geförderte Mietwohnungen stehen für einen bezahlbaren Angebotsmix neben 56 frei finanzierten Wohnungen. Ergänzt wird das Quartier durch 14 Reihenhäuser der Deutschen Reihenhaus AG, die auch zum Teil mit Landesmitteln gefördert werden.



Durch die erdgeschossige Ansiedlung der Polizeianlaufstelle Tannenbusch und des Quartiersmanagements für Tannenbusch sind diese beiden wichtigen Anlaufstellen im Stadtteil jetzt bürgernah an zentraler Stelle verortet. Dem Quartiersmanagement ist ein kleiner Veranstaltungsraum angegliedert, so dass hier auch Kurse, Vorträge oder Feiern stattfinden können. Daneben wird eine neue Bäckereifiliale mit Café die Nahversorgung weiter verbessern und auch als Treffpunkt dienen. Weiterhin wird in zwei Einheiten je eine Kindertages-Großpflege angeboten, so dass die Kinderbetreuung vor Ort ermöglicht wird. Die großzügigen Spielflächen und die gemeinschaftlichen Grünflächen haben eine hohe Aufenthaltsqualität. Durch die Errichtung von modernen Unterflurcontainern für die Abfallentsorgung konnten die Außenanlagen frei von störenden Müllbehältern ausgebildet werden. Natürlich verfügt jede Wohnung über einen eigenen Freibereich als Terrasse oder Balkon.



Alle Gebäude sind mit einer hochwirksamen Wärmedämmung und hochdämmenden 3-ScheibenVerglasungen errichtet, so dass der KFW-40-Standard erreicht werden konnte. Die Wohnungen des geförderten Wohnungsbaus konnten sogar den KFW-40-plus-Standard erreichen. Die Mieter profitieren durch niedrige Heizkosten. Dazu wurde auf den Dächern eine PV-Anlage installiert; die Mieter können den dort erzeugten Strom als „Mieterstrom“ zu günstigen Konditionen beziehen. Die PV-Anlage wurde mit einem Gründach kombiniert, so dass die damit verbundene Wasserrückhaltung Starkregenereignisse mindert und natürlich auch Lebensraum für Pflanzen und Insekten geschaffen wird.



Durch die direkte Lage an der Stadtbahnhaltestelle gibt es ein ausgezeichnetes Mobilitätsangebot mit schneller Anbindung an die Innenstädte von Bonn und Köln; dies wird durch ein Car-Sharing-Angebot ergänzt. In der Tiefgarage ist bereits eine ausreichende Zahl von E-Ladepunkten installiert; das Mobilitätsangebot wird durch große Fahrradabstellräume im Untergeschoss und durch oberirdische Fahrradbügel abgerundet.